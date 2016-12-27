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Каспаров: голосування за кабінет Трампа покажуть його можливість формувати зовнішню політику

Каспаров: голосування за кабінет Трампа покажуть його можливість формувати зовнішню політику
Відомий російський опозиціонер та чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров в інтерв’ю виданню «Обозреватель» поділився своїми міркуваннями з приводу нового кабінету обраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, - про це інформує replyua.net.

Так, напередодні різдвяних свят Трамп повністю оприлюднив бажані для нього фігури в уряді США. Наприклад, кандидат на посаду Державного секретаря Рекс Тіллерсон повністю знімає будь-які сумніви з приводу уявлення майбутнього господаря Білого дому про зовнішню політику. Тіллерсон – бізнесмен, який має чимало ділових інтересів в Росії. Російський президент Володимир Путін свого часу навіть нагородив його орденом. Каспаров зауважує, що у Трампа був широкий вибір серед політиків, які є більшою чи меншою мірою принциповими. Тим не менш, він обрав бізнесмена. Власне, призначення Тіллерсона означатиме, що Вашингтон більше не орієнтуватиметься на цінності, а лише на бізнесові інтереси.

Тим не менш, кандидатуру Держсекретаря ще варто затвердити в Сенаті. З цього приводу верхня палата американського парламенту не демонструє єдності. Наприклад, низка республіканців підтримала Тіллерсона, проте так зване «рейгановське крило» виступило категорично проти нього. У демократів теж різнонаправлені настрої. Відтак, саме призначення чи непризначення Тіллерсона покаже наскільки самостійним може стати Трамп у зовнішній політиці.
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