93-летний Генри Киссинджер займется примирением США и России

Журналисты рейтингового немецкого издания Bild считают, что новоизбранный президент США Дональд Трамп уже определился с тем человеком, который займется разработкой плана сближения США и России и налаживанием отношений между двумя странами. Издание утверждает, что в Белом доме уже стоит подпись Трампа под именем опытного дипломата Генри Киссинджера.
Журналисты подчеркивают, что Киссинджер был среди тех доверенных лиц Трампа, которые по его поручению проводили встречи не публичного характера с Владимиром Путиным. 93-летний дипломат также, как и Трамп, считает главным конкурентом и врагом США Китай, Россию же рассматривает, как партнера. Стоит напомнить, что расцвет дипломатической карьеры Киссинджера приелся на 70-е годы еще прошлого века.
По информации Bild сразу же после инаугурации Трамп поставит на повестку дня ослабление санкций с России и принятие решения по поводу влияния России на такие страны, как Белоруссию, Грузию и Казахстан. Что же касается Украины, то Трамп обяжет Путина гарантировать безопасность на Донбассе и убрать свои войска, в результате чего Вашингтон закроет глаза на аннексию Россией Крыма.