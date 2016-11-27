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Манн: це «доб’є» Гіларі

Манн: це «доб’є» Гіларі
Блогер Соломон Манн поділився своїми міркуваннями щодо результатів перерахунку голосів виборців на виборах президента у Сполучених Штатах Америки, - про це replyua.net інформує з посиланням на сторінку експерта в Фейсбук.

Так, блогер зауважує, що результати перерахунку голосів у штатів Мічиган стануть останнім «вбивчим» ударом для висуванця демократів Гіларі Клінтон. Зараз вирішилась доля трьох десятих відсотків голосів - саме за їх допомогою республіканець Дональд Трамп отримає ще шістнадцять виборщиків. Власне, розрив між кандидатами став ще більш вражаючим – триста шість виборщиків у Трампа і двісті тридцять два у Клінтон.

Незважаючи на неприховану вимогу діючого президента Сполучених Штатів Барака Обами до штабу Клінтон припинити спекуляції щодо перерахунку голосів, останні, здається, зупинятися не збираються. Тим не менш, у те, що спроби провести повторний перерахунок якось вплинуть на результат, блогер не вірить – за його словами, Вашингтон однозначно заявив, що атак на інші виборці дільниці не спостерігалось. Більше того, в надмірній активності штабу демократів Манн бачить загрозу для самої Клінтон. Наприклад, раніше вона вже зробила заяву про те, що визнає результати голосування. Своїми діями її прихильники принижують її авторитет як політика і ще більше відвертають від неї виборців, - зауважує блогер.
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