Составлен рейтинг самых продаваемых товаров в «черную пятницу»

Эксперты Adobe подвели итоги «черной пятницы» и составили рейтинг товаров, которые чаще всего покупатели заказывали через Интернет, информирует replyua.net.
В общей сложности, на покупки в Интернете в «черную пятницу» покупатели потратили 3 миллиарда 340 миллионов долларов, и это почти на 22 процента больше, чем годом ранее. Самым ходовым товаром в минувшую пятницу стали планшеты и смартфоны, и сумма покупок этих товаров превысила один миллиард двести миллионов долларов. На втором месте по популярности идут различные наборы конструктора «Лего», а также квадрокоптеры и электроскутеры. Эксперты собирали информацию о покупках с сотен онлайн-магазинов и отметили, что только американские онлайн-магазины в «черную пятницу» посетили больше 22 миллиардов раз!
«Черная пятница» - знаковый день в США, который ознаменовывает начало сезона распродаж, и некоторые магазины в этот день открываются в пять часов утра, однако покупатели занимают очередь с вечера, если намечается грандиозная распродажа. Обычно этот день заканчивается криминальными новостями – сообщениями о стрельбе, о давке и скандалах в магазинах.