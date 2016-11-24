Гольц: Трамп оказался в клубе «нелюбителей России»

Взгляды Трампа и Путина на многие вещи могут быть похожими, однако избранный президент США оказался в так называемом клубе «нелюбителей российского президента», и сейчас Трампа окружили ультраконсерваторы. Как информирует replyua.net, такое мнение Обозревателю высказал Александр Гольц, заместитель редактора «Ежедневного журнала».
По словам эксперта, что касается президентства Трампа, то все начали гадать на кофейной гуще. «Никто в Москве и никто в Вашингтоне сейчас не сможет спрогнозировать действия Трампа на посту президента. Однако, если исходить из предвыборной риторики республиканца, можно догадаться, что к власти в Америке придет человек, который придерживается тех же взглядов, что и Путин», считает Гольц. Однако, по его мнению, это совершенно не значит, что отношения между двумя странами будут исключительно положительными при Трампе.
«Во-первых, Трамп не знает истории, во-вторых, на него будут давить ультраконсерваторы, которые явно настроены к Путину не очень дружелюбно. Трамп мог ошибиться в назначениях, если он хочет дружить с Путиным, поскольку набрал людей из клуба нелюбителей России», уверен эксперт.
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