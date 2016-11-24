Выборы в США: Клинтон опережает Трампа уже на два миллиона голосов

В Соединенных Штатах еще продолжается подсчет голосов избирателей, и на эту минуту Хиллари Клинтон обогнала Дональда Трампа на два миллиона голосов избирателей, передает replyua.net со ссылкой на Нью-Йорк Таймс. На сегодняшний день преимущество демократки по количеству голосов избирателей достигло уже полутора процентов, однако эти цифры никак не повлияют на исход выборов и победу Дональда Трампа.
За Хиллари Клинтон проголосовали на 2,17 миллионов американцев больше, чем за республиканца, однако Трамп одержал уверенную победу по голосам выборщиков. Журналисты издания уже проанализировали итоги выборов за всю историю Соединенных Штатов и уверяют, что такая ситуация последний раз была зафиксирована в далеком 1876 году – когда голоса выборщиков абсолютно не совпадали с мнением избирателей, и отрыв по голосам был рекордным, однако в итоге все равно победил кандидат, набравший наименьшее количество голосов избирателей.
В 2000 году была похожая ситуация, однако Альберт Гор обогнал Джорджа Буша-младшего примерно на миллион голосов, но в итоге победил Буш по количеству голосов выборщиков.
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