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Піонтковський про адміністрацію Трампа: всі яскраві русофоби

Піонтковський про адміністрацію Трампа: всі яскраві русофоби
Політолог Андрій Піонтковський у своєму інтерв’ю для видання «Каспаров.ру» прокоментував останні кадрові призначення в адміністрації новообраного американського президента Дональда Трампа, - про це інформує replyua.net.

За словами Піонтковського, більшість із призначених Трампом політиків мають одну спільну рису: російська пропаганда називає їх «русофобами». Наприклад, Майк Помпео, який має очолити ЦРУ, до цього був конгресменом у нижній палаті американського парламенту. Там він активно лобіював акт на підтримку України і вимагав надати нашій державі летальні озброєння. Ще дві кандидатури, якщо їх призначення все ж відбудеться, зроблять напрямок майбутньої зовнішньої політики США прогнозованим. Йдеться про Державного секретаря Митта Ромні та очільника Пентагону Джеймса Маттіса.

Піонтковський зауважує, що у випадку з Ромні є цікавий психологічний ефект. Під час передвибороної кампанії Ромні жорстко критикував Трампа, але останній, тим не менш, хоче бачити його у своїй адміністрації. Ймовірно, причина в тому, що Ромні був противником Обами на президентських виборах 2012 року. Тоді найбільші сутички між кандидатами відбувались на ґрунті ставлення до РФ: Ромні наголошував, що Москва не може бути партнером Вашингтону, а Обама висміював його, наголошуючи, що Холодна війна завершилась. Ймовірно, Трамп настільки ненавидить Обаму, що готовий терпіти у власній команді свого критика, аби лишень довести, що діючий президент США помилявся.
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