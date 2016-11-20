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Пономарь: вопрос, который волнует больше всего

Пономарь: вопрос, который волнует больше всего
Вопрос, который волнует всех больше всего, связан с будущей политикой Трампа по отношению к России, и надо написать несколько слов о кандидатах на важные должности в США.

Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь. По его словам, выбором кандидатов, в основном, занимается будущий вице-президент Майкл Пенс, а также ему помогает верхушка республиканцев. Все кандидаты на важные посты – это профессионалы, поэтому переживать не о чем. По мнению Пономаря, не такой уж и пророссийски новый советник президента по вопросам нацбезопасности. Трамп, считает эксперт, как и предполагалось ранее, делает ставку на внутренние проблемы, и он будет заниматься экономикой, нефтью, газом и ВПК.

«Все западные институты, а также большие европейские и американские боссы сделали несколько новых шагов и заявлений в адрес России и Украины, и такие заявления делают весьма затруднительной смену политики в США при Трампе. Для Трампа коридор маневров сужается», пишет Пономарь. По его мнению, будущий президент будет вынужден продолжать давление на Россию до тех пор, пока она не вернет Крым и не прекратит войну на Донбассе.
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