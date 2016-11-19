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Блогер пояснив, чому не варто боятись призначення проросійського Флінна в адміністрацію президента США

Блогер пояснив, чому не варто боятись призначення проросійського Флінна в адміністрацію президента США
Блогер Карл Волох дав кілька коментарів з приводу чуток про призначення на посаду радника новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Майкла Флінна і пояснив, чому цього не варто боятися, - про це replyua.net інформує з посиланням на акаунт експерта в Фейсбук.

Так, за словами блогера, є ціла низка причин, чому призначення Флінна, відомого своїми проросійськими висловлюваннями, не стане «катастрофою», як про це пишуть вітчизняні ЗМІ. По-перше, те, що хтось вважає ісламський фундаменталізм більшою загрозою для цивілізації, ніж Росія, ще не означає беззаперечної схильності останнього до Кремля. Наприклад, Обама теж стояв на позиціях співпраці з Росією у боротьбі з ІД, що не заважало йому вводити антиросійські санкції.

По-друге, навколо Трампа буде доволі багато людей з протилежною позицією, агресивно налаштованих щодо Кремля – Ромні, Джуліані, Гінгріч та інші. По-третє, у Конгресі більшість становлять також республіканці, які не надто люблять Путіна, і з ними новообраному президенту теж треба буде якось налагоджувати стосунки. Навряд чи йому захочеться виглядати надто «м’яким» на фоні «яструбів» з парламенту. Тож призначення Флінна – ще не катастрофа, - підсумовує блогер.
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