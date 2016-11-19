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Ученый: кандидаты на должность госсекретаря США оба ужасные

Ученый: кандидаты на должность госсекретаря США оба ужасные
Ученый-американист Александр Потехин в комментарии Обозревателю заявил о том, что предложенные кандидатуры на должность госсекретаря США «никуда не годятся», информирует replyua.net. По словам Потехина, и Рудольфо Джулиани, и Джон Болтон – это не те люди, которые должны быть в новой администрации США.

«Болтон является неправильным дипломатом, и он презирает интересы других народов, а Джулиани будут пытаться исключить, потому как он на любой должности будет вреден для американцев. На мой взгляд, эти люди оба плохие для должности госсекретаря, и остается только выяснить, кто из них хуже», отмечает американист. Также Потехин отметил, что есть еще один кандидат – Митт Ромни, и он лучше этих двоих, но существует риск того, что Дональд Трампа отвергнет этого кандидата.

«Трамп хочет людей, которые будут думать, как он сам, однако ему попытаются всучить тех, кто опытен в политике и представляет интересы большинства. Эти люди смогут корректировать действия Трампа, однако интрига с назначениями все-таки остается», подчеркивает Потехин.
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