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Трамп отказался от одного из важных предвыборных обещаний, - Associated Press

Трамп отказался от одного из важных предвыборных обещаний, - Associated Press
Associated Press сообщает, что Дональд Трамп начинает «сбавлять обороты» - недавно он заявлял, что, возможно, не будет выполнять все свои обещания, а сегодня, в ходе своего первого интервью после выборов, он назвал одно из них, от которого откажется точно, - передает replyua.net.

Издание сообщает, что «новоизбранный президент США Трамп начинает звучать ужасно похоже на Обаму», по крайней мере, в вопросах мигрантов. Сегодня Трамп заявил, что не будет депортировать из США абсолютно всех мигрантов, а только тех, кто живет в штатах нелегально. СМИ пишут, что это решение ставит перед угрозой депортации около трех миллионов человек, однако Трамп заявил, что «эти цифры, вероятно, завышены – речь идет не более чем о 2 миллионах». Обама в 2010 году заявлял, что депортирует 2,5 миллиона нелегалов. Трамп также объяснил, что депортация коснется не всех. «В первую очередь миграционные органы сосредоточатся на ловле и выдворении преступников. Речь идет о торговцах наркотиками, бандитах и убийцах», - заявил Трамп.

Associated Press пишет: «И это называется большой и красивой стеной?! Трамп заявил, что «будут укреплены только отдельные участки 3200-километровой границы». СМИ сообщают, что эта позиция резко контрастирует с предвыборной риторикой Трампа. Новоизбранный президент США призвал всех мексиканцев, живущих в стране нелегально, вернуться на родину, чтобы «приносить пользу в своей собственной стране».
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