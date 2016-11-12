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Американский профессор выступил с сенсационным предсказанием о Трампе

Американский профессор выступил с сенсационным предсказанием о Трампе
Алан Лихтман, которые делает безошибочные прогнозы по исходу президентских выборов в США последние 32 года, сделал еще один прогноз относительно будущего президентства Дональда Трампа, сообщает replyua.net со ссылкой на Вашингтон Пост.

Профессор Американского университета с сентября этого года говорил о том, что на выборах победит Трамп, однако к его мнению никто не прислушивался, но накануне Лихтман заявил о том, что Трампа ждет импичмент. «Трамп непредсказуем. Конгрессмены не захотят видеть его на посту президента США. Они знают, что не смогут контролировать Трампа. Думаю, что конгрессмены хотели бы видеть в должности главы государства Майкла Пенса, поскольку он является традиционным, последовательным, предсказуемым и консервативным республиканцем», заявил профессор.

Также, по его словам, Трамп «найдет» повод, чтобы ему объявили импичмент. «Трамп легко может сделать что-то, что поставит под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов. Также миллиардер может совершить поступок, который пойдет на пользу его кошельку», уверен Лихтман.
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