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Трамп розповів що саме стане пріоритетним напрямком його роботи

Трамп розповів що саме стане пріоритетним напрямком його роботи
Новообраний господар Білого дому Дональд Трамп поділився з журналістами планами діяльності у найперші місяці на посаді президента, - про це replyua.net повідомляє, посилаючись на «Ленту.ру».

Так, сьогодні, десятого листопада 2016 року, провівши зустріч з очільником нижньої палати Конгресу Полом Райаном, Трамп повідомив, що після вступу на посаду він у першу чергу візьметься за такі напрямки як імміграція та охорона здоров’я. Нагадаємо, у ході своєї перевиборної кампанії Трамп неодноразово засуджував політику адміністрації Обами щодо мігрантів, наголошуючи, що останні є злочинцями і відбирають роботу в американців. Крім того, критики зазнала і реформа охорони здоров’я, яку впроваджував Обама. Саме тому ці два напрямки видаються цілком логічними і можуть дати найбільш швидкі і очевидні результати.

До того ж, Трамп заявив, що він «має намір знизити податки», а потім взагалі ошелешив журналістів фразою: «Ми збираємось зробити низку вражаючих речей для американського народу». У чому конкретно ці речі будуть полягати Трамп, однак, не пояснив. Крім того одіозний політик пообіцяв прислухатися до порад діючого президента США Барака Обами, крісло якого він займе після інавгурації двадцятого січня 2017 року.
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