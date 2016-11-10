Реакция украинцев в США на победу Дональда Трампа

Уже вторые сутки мир не может прийти в себя после шокирующей новости об избрании Дональда Трампа на должность президента США. Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, в выборах в Соединенных Штатах также приняли участие тысячи украинцев, которые много лет проживают в этой стране. Реакция на победу Трампа у них была примерно такая же, как и у всего мира. Однако отмечается, что далеко не все украинцы были сильно расстроены поражением Клинтон.
«В президентстве Трампа может быть много плюсов – он может отменить медицинскую реформу, внедренную Обамой, снизить налоги. Однако от его победы не выиграет Украина», заявила Юлия из Киева, которая долгое время живет в Калифорнии. Светлана, жительница Флориды, отметила, что была сильно расстроена результатами выборов, и, по ее мнению, сейчас сложно предсказать, что сможет Трамп дать американцам.
А вот Роман Кобулей, житель Пенсильвании, уверен, что Украине придется очень тяжело после победы Трампа, поскольку этот человек непредсказуемый и импульсивный. Мужчина также отметил, что сложно прогнозировать, какие отношения Трамп будет выстраивать с Россией.
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