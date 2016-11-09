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Журналистка объяснила, как Трампу удалось победить на выборах

Журналистка объяснила, как Трампу удалось победить на выборах
Мирослава Гонгадзе, шеф-редактор украинской службы «Голоса Америки», высказала свое мнение о том, почем республиканец выиграл выборы, информирует replyua.net со ссылкой на 112 Украина.

По словам Гонгадзе, в самый последний момент Трампу удалось «отвести» на выборы американских женщин, а также белых мужчин, и республиканец одержал победу только благодаря очень высокой явке. По словам редактора, больше всех остальных на этих выборах активизировались белые мужчины-американцы среднего возраста, не имеющие высшего образования. «Эти люди никогда не были активными на выборах последние годы. Кроме того, у Клинтон так и не получилось завоевать доверие среди двух категорий граждан – темнокожей молодежи, а также молодых людей, изначально поддерживавших в гонке Берни Сандерса. Именно этих избирателей в Штатах много», отметила Гонгадзе.

Нужно отметить, что такое мнение выразила не только редактор «Голоса Америки». Ранее многие эксперты заявили о том, что Клинтон допустила ошибку, не расположив к себе белых американцев, не имеющих образования и работы, а Трамп, напротив, привлек их внимание.
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