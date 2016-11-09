Неожиданные новости из США: Клинтон получила большинство голосов американцев

Сегодня в Соединенных Штатах полностью повторяется ситуация 2004 года, когда за кресло президента соперничали Альберт Гор и Джордж Буш-младший, передает replyua.net.
Согласно последним данным, приходящим из США, Клинтон уже обгоняет Трампа по количеству голосов от избирателей. По состоянию на 14 часов по киевскому времени за республиканца отдали свои голоса 58 миллионов 844 тысячи избирателей, а за Клинтон – 58 миллионов 887 тысяч американцев. Эти данные еще не окончательные, но можно уже говорить о том, что Клинтон повторила судьбу Альберта Гора на выборах. Тогда за Гора проголосовало на миллион человек больше, чем за Буша-младшего, однако в итоге победил именно Буш, поскольку он выиграл большинство голосов выборщиков.
Что касается этих выборов, то у Трампа пока 290 голосов выборщиков, у Клинтон – 218 голосов. Еще тридцать голосов пока не распределены между кандидатами, и в трех штатах результаты голосования не подсчитаны – Нью-Гэмпшир, Миннесота и Мичиган. Клинтон признала свое поражение после того, как Трамп набрал больше 270 голосов выборщиков.
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