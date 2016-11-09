Итоги выборов: о том, как весь мир проигнорировал предсказания известного профессора

Сегодня некоторые американские издания напомнили всему миру о том, что Алан Лихтман, известнейший американский профессор из университета Вашингтона, давал прогноз относительно этих выборов, но его никто не послушал, информирует replyua.net.
Лихтман – уникальный человек, точно предсказавший исход всех президентских выборов в Штатах, начиная с 1984 года. В минувшую пятницу профессор в очередной раз заявил всему миру, что победу одержит Трамп, однако американцы и остальной мир предпочли следить за результатами опросов, которые в итоге оказались абсолютной пустышкой. За все время предвыборной гонки Трамп только однажды опередил Клинтон в рейтинге, и всего лишь на один процент, кроме того, республиканца обвиняли в расизме, домогательствах, сексизме и других страшных вещах.
На него повесили кучу ярлыков, однако в самый последний момент этот человек победил на выборах. Сейчас уже поздно размышлять о том, что было упущено, поскольку факт остается фактом. Нам нужно просто смириться с результатами и двигаться дальше. Интересно и то, что уже многие известные дипломаты, политики и эксперты заявили о том, что президентство Трампа будет лучше для Америки и всего мира, чем президентство Клинтон. Что касается прогнозов Лихтмана, то первый раз о вероятной победе республиканца он сказал в конце сентября, когда гонка вышла на финишную прямую. По мнению профессора, именно Трамп сделал эти выборы самыми сложными, начиная с 1984 года в том, что касается оценивания результатов.
В интервью Вашингтон Пост профессор заявил: «Америка еще ни разу не видела такого кандидата. Трамп может разорвать все шаблоны, которые действуют в Соединенных Штатах с 1860 года». Впрочем, даже великий прогнозист Лихтман до конца не был уверен в победе республиканца и неоднократно повторял, что он не является экстрасенсом. Между тем, Трамп продолжает принимать поздравления не только от коллег по партии. Поздравления приходят и из европейских государств, и из Азии. Удивительно и то, что многие политики, как американские, так и иностранные, после неожиданной победы республиканца сразу изменили риторику в его адрес.
Эксперты отмечают, что она заметно смягчилась. Голоса избирателей и выборщиков в США почти подсчитаны. По состоянию на 12 часов по киевскому времени, у Трампа 290 голосов выборщиков, у Клинтон – 218 голосов, еще 30 выборщиков пока не определились. Также пока не назван победитель в таких штатах, как Нью-Гэмпшир, Миннесота и Мичиган. За Трампа проголосовали 58,83 миллионов американцев, за Клинтон – 57,93 миллионов избирателей.
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