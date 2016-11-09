Эксперт: причины победы Трампа – радикализм и популизм

На победу Дональда Трампа повлияли процессы роста радикализма и популизма во всем мире. Как передает replyua.net, такое мнение Обозревателю высказал Михаил Пашков, содиректор программ международной безопасности и внешней политики Центра Разумкова.
По его словам, все видели, что прогнозы перед выборами были в пользу Хиллари Клинтон, но нужно понимать, что намерения американцев проголосовать и самый финальный этап выборов – это абсолютно разные вещи. «На итоги выборов часто в последнюю минуту влияют интуитивные и импульсивные решения избирателей», заявил эксперт. По мнению Пашкова, американцы также могли проголосовать за Трампа не только под влиянием эмоций – просто им хочется видеть новое лицо в политике.
«Клинтон представляла на выборах старый истеблишмент, и избиратели связывают с ним множество экономических и социальных проблем. Нужно отметить, что борьба была равной», подчеркнул Пашков. Напомним, что Трамп победил на выборах – за него проголосовало больше избирателей, чем за Клинтон, также он заручился и поддержкой выборщиков.
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