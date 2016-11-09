Геращенко: Трампу не дадут сделать что-то серьезное

На своей странице в Фейсбуке нардеп Антон Геращенко прокомментировал победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, информирует replyua.net.
Как отмечает Геращенко, победа республиканца никак не поможет Путину, который хочет продолжить агрессивную политику. «Одномоментно США не смогут изменить свою политику по отношению к России, и у Трампа ничего не получится. Конституция США, а также политические традиции этой страны не дают возможность президенту показать, что он самодур. Система в Соединенных Штатах выстроена таким способом, что Трампу не позволят сделать что-то существенное», пишет нардеп. Также Геращенко подчеркивает, что, если Трампу все-таки удастся выйти за красные флажки, и он сможет переступить закон, то этого президента ожидает процедура импичмента.
«В собственной партии у Трампа мало авторитета, и он не сможет в Сенате и Конгрессе мобилизовать вокруг себя абсолютно всех республиканцев. Антироссийские санкции останутся, поскольку, если США захотят их отменить, это будет означать крах американской внешней политики, и США больше не будут доминировать на мировой арене», уверен Геращенко.
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