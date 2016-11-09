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СпецтемаДосрочные выборы в США: известен победитель

Блогер: США показали, что им на.рать на остальной мир

Блогер: США показали, что им на.рать на остальной мир
Как информирует replyua.net, Леонид Канфер в своем блоге пишет о том, что Соединенные Штаты сегодня продемонстрировали всему миру, что им на него на.рать.

По мнению блогера, Дональда Трампа выбирали отнюдь не по той причине, что он собирается задружиться с российским президентом Путиным, или же, что он собирается помочь многострадальному Израилю. «Американцы выбрали республиканца, поскольку он сделал упор на внутренних американских проблемах, а Клинтон все время говорила о проблемах мира. Теперь нужно понять, как Трамп собирается реализовать свою программу. Американцам абсолютно на.рать и на Украину, и на Путина, и даже на Сирию», уверен блогер. Он не исключает, что это и есть самая большая ошибка американского народа – ведь все помнят историю, когда США ничего не предпринимали в момент назревания Второй мировой войны в Европе.

«Кстати, в то время Америка успешно преодолела глубокий экономический кризис и после войны стала державой с самой сильной экономикой. Может быть, это подразумевал Трамп, говоря о возвращении величия США», отмечает Канфер.
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