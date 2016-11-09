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Сотник: выбор американцев – достижение их демократии

Сотник: выбор американцев – достижение их демократии
Кто бы не одержал победу на выборах в США, в любом случае, речь идет о выборе американского народа и о достижении их демократии. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Саша Сотник.

По словам российского журналиста, печаль всей ситуации заключается в том, что оба кандидата далеки от идеала, и, к тому же, они довольно возрастные. «Однако и это является достижением американской демократии. Не российской, как многие думают. В РФ как раз все очень прозрачно – ложишься спать при Путине, просыпаешься тоже при нем, появляешься на свет и умираешь тоже при Путине. Идет хреновая стабильность. Америка никогда не была стабильной страной, и их там хорошо трясет, и Йеллоустонский вулкан вот-вот прорвется и разнесет всю Калифорнию, как обещают на российских каналах», пишет журналист.

По его словам, куда лучше жить и загибаться при любимом вожде, чем существовать при вулканической демократии. Напомним, что новым президентом США был избран Дональд Трамп, который набрал абсолютное большинство голосов выборщиков.
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