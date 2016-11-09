валюта
СпецтемаДосрочные выборы в США: известен победитель

Финальная часть выборов: массовые истерики и скандальные заявления

Финальная часть выборов: массовые истерики и скандальные заявления
По состоянию на 9 часов утра по киевскому времени Дональд Трамп победил в 26 штатах, а Хиллари Клинтон – в 19 штатах, сообщает replyua.net. Однако страсти в Соединенных Штатах накаляются.

По последней информации, глава штаба Клинтон отказывается признавать поражение, а сама демократка отказалась выступать перед сторонниками, «отправив» к ним главу своего штаба. Еще один инцидент связан с Россией – Майкл Макфол, бывший американский посол в России, сначала сообщил на своей странице в Твиттере, что поздравляет Путина с победой на выборах в США, однако чуть позже дипломат удалил свой пост. Между тем, Трамп продолжает принимать поздравления – от всех, за исключением Хиллари Клинтон. Сторонники демократки отказываются признавать поражение – на импровизированный митинг у Белого дома собирается все больше сторонников Хиллари.

Джон Подеста заявляет о том, что «С Хиллари еще не покончено». Для победы на выборах кандидату нужно получить не меньше 270 голосов выборщиков, и на эту минуту у республиканца уже 277 голосов, у демократки – 218 голосов. Чтобы победила Хиллари, должно произойти настоящее чудо. К великому сожалению, Клинтон снова не смогла победить на президентских выборах.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Досрочные выборы в США: известен победитель
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
08 ноя 2016
25834

Супрун: онкобольницы Украины перейдут на полное самофинансирование

Украинские больницы, где проходят лечение пациенты с онкологическими заболеваниями, переходят на самофинансирование, и они больше не смогут получать финансовую помощь от государства. Как информирует

08 ноя 2016
21473

У відповідь на риторику Порошенка Саакашвілі "відкрив таємницю" президента

Міхеїл Саакашвілі вважає, що спроба порівнювати його діяльність з іншими грузинами, які на сьогоднішній день займають посади державного рівня в Україні, - не дуже правильне рішення. Про це він заявив


Свежие новости

В Гидрометцентре рассказали о сложных погодных условиях в Украине

Не нужно делать трагедии из победы Трампа – мнение Катерины Яресько

Дональд Трамп – новый президент Соединенных Штатов

На рынках мира нефть подешевела более, чем на 2 %

Финальная часть выборов: массовые истерики и скандальные заявления

Как победа Трампа повлияет на экономику Украины – мнение Сергея Фурсы

Йованович: украинцам не о чем беспокоиться – Трамп поддержит Украину

Украина сократила изготовление автотранспорта почти на 30%

В России уже заявили о «перезагрузке»

Познер: Трамп поступил очень хитро, а Клинтон допустила серьезную ошибку

Кремлю нужны не союзники, а рабы – Портников

Портников: очередная многоходовка Путина в Приднестровье

Олег Пономарь о неоправдавшемся прогнозе

Журналист: а страсти-то нешуточные!

Клинтон благодарит сторонников, избиратели оплакивают поражение

Интрига на выборах в США сохраняется

На телеканалах Украины увеличивается число показов запрещенных российских картин

«Укроборонпром» увеличивает объемы производства авиадвигателей

The NewYork Times полностью изменил прогноз по итогам выборов в США

Сазонов: РФ пытается предотвратить массовую миграцию боевиков с Донбасса

 Новости за день