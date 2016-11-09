Финальная часть выборов: массовые истерики и скандальные заявления

По состоянию на 9 часов утра по киевскому времени Дональд Трамп победил в 26 штатах, а Хиллари Клинтон – в 19 штатах, сообщает replyua.net. Однако страсти в Соединенных Штатах накаляются.
По последней информации, глава штаба Клинтон отказывается признавать поражение, а сама демократка отказалась выступать перед сторонниками, «отправив» к ним главу своего штаба. Еще один инцидент связан с Россией – Майкл Макфол, бывший американский посол в России, сначала сообщил на своей странице в Твиттере, что поздравляет Путина с победой на выборах в США, однако чуть позже дипломат удалил свой пост. Между тем, Трамп продолжает принимать поздравления – от всех, за исключением Хиллари Клинтон. Сторонники демократки отказываются признавать поражение – на импровизированный митинг у Белого дома собирается все больше сторонников Хиллари.
Джон Подеста заявляет о том, что «С Хиллари еще не покончено». Для победы на выборах кандидату нужно получить не меньше 270 голосов выборщиков, и на эту минуту у республиканца уже 277 голосов, у демократки – 218 голосов. Чтобы победила Хиллари, должно произойти настоящее чудо. К великому сожалению, Клинтон снова не смогла победить на президентских выборах.
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