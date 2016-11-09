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Познер: Трамп поступил очень хитро, а Клинтон допустила серьезную ошибку

Познер: Трамп поступил очень хитро, а Клинтон допустила серьезную ошибку
Хиллари Клинтон сильно ошиблась, проигнорировав огромную часть американских избирателей, а Дональд Трамп сделал ставку именно на эту категорию, посчитав, что может завоевать ее только потому, что конкурентка к этим американцам не обращалась, и миллиардер не прогадал.

Как информирует replyua.net, об этом в эфире Эха Москвы заявил Владимир Познер, который отлично разбирается в политике США. По его словам, Клинтон не захотела обратиться к большинству простых американцев, а Трамп схитрил, и все время он общался с белыми американцами среднего возраста, которые не имеют ни работы, ни высшего образования, благодаря чему они и отдали свои голоса за миллиардера. «Почему в США никогда не обращают внимания на эту категорию избирателей? Она ведь представляет из себя самую мощную силу, и именно эти люди дали о себе знать», подчеркнул телеведущий.

Напомним, что исход выборов в США практически предрешен, и сторонники Клинтон уже говорят о ее поражении. Трамп близок к тому, чтобы объявить себя победителем.
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