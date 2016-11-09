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Журналист: а страсти-то нешуточные!

Журналист: а страсти-то нешуточные!
В блоге на «Эхо Москвы» популярный российский журналист Антон Орех комментирует происходящее в Соединенных Штатах и отмечает, что в ходе выборов было множество самых комичных и неожиданных моментов, однако распад Америки могут прогнозировать только пропагандистские каналы России, информирует replyua.net.

По словам журналиста, страсти в Америке кипят нешуточные, и только со стороны может показаться, что выборы – это забавно. «Взлом почты, скандалы, расследования – все это напоминает цирк, однако в США выборы хоть что-то напоминают. В Америке можно поржать, а в России и не грустно, и не смешно. Мы и на выборы ходим лишь потому, что это наш долг, а на американские я пошел хотя бы потому, что это действительно интересно», отмечает Орех.

Также он подчеркнул, что вне зависимости от того, кто победит, это критично не будет. «Только в нашем телевизоре говорят о распаде Америки. За эти годы в Штатах еще не раз поменяются президенты, но США, как жили, так и будут жить. То есть, там все будет хорошо», уверен Орех.
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