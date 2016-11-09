Клинтон благодарит сторонников, избиратели оплакивают поражение

Избирательные участки закрылись в США чуть больше часа назад, информирует replyua.net. Сразу после их закрытия кандидат от Демократической партии обратилась к своим сторонникам и поблагодарила их за оказанную поддержку «несмотря ни на что». В микроблоге Клинтон в Твиттере появилось сообщение о том, что она говорит всем «большое спасибо», что бы не случилось этим вечером.
Также демократка поблагодарила свою команду за проделанную работу. После подсчета голосов Дональд Трамп продолжает сохранять лидерство, и с каждой минутой напряжение возрастает. Тысячи сторонников Хиллари вышли на улицы Нью-Йорка, чтобы поддержать ее. Многие американцы не сдерживают эмоции и плачут из-за абсолютно неожиданного поражения Клинтон. Для Хиллари этот день станет поистине трагическим, если он проиграет.
Ситуация складывается точно также, как и на предыдущих выборах. Во время прошлой предвыборной гонки Клинтон опережала своего конкурента по партии Барака Обаму, однако в самый последний момент ему удалось опередить Хиллари и стать главным кандидатом от демократов.
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