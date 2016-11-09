Интрига на выборах в США сохраняется

Америка находится в томительном ожидании – около получаса не поступало никаких новостей из так называемых неопределившихся штатов, передает replyua.net.
Оба кандидата по-прежнему рассчитывают на победу, хотя у Дональда Трампа сейчас 244 голоса выборщиков, у Хиллари Клинтон – 215 голосов. Все ждут решения еще 79 выборщиков, которые пока не знают исход голосования в своих штатах. Между тем, пришла свежая информация из штата Нью-Гэмпшир –Трамп опережает Клинтон на 15 голосов! Такого Соединенные Штаты, пожалуй, еще не видели никогда. Несколько часов назад Барак Обама, разочарованный ходом голосования, даже заявил о том, что вне зависимости от результатов голосования американцам нужно объединиться и забыть, что кто-то республиканец, а кто-то демократ.
Клинтон победила в Неваде, и это приблизило ее к Трампу еще на несколько голосов. Интригу продолжают сохранять еще семь штатов – Аляска, Аризона, Миннесота, Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Нью-Гэмпшир и Мэн. Для победы на выборах кандидату нужно набрать не меньше 270 голосов выборщиков.
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