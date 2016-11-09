Клинтон побеждает в Калифорнии, но пока не может догнать Трампа по голосам выборщиков

Демократка одержала победу в самом важном штате – в Калифорнии, и эта победа приносит ей сразу 55 голосов выборщиков, и сейчас у Трампа 201 голос, а у Клинтон – 190, передает replyua.net.
Источник, близкий к окружению Хиллари Клинтон, только что поделился информацией в Твиттере – кандидат от Демократической партии пребывает в «чудовищном настроении». Между тем, издание Нью-Йорк Таймс уже повысило до 92 процентов шансы Трампа на победу. Клинтон одерживает победу на Гавайях, но этот штат принесет ей только четыре голоса выборщиков. В Орегоне и Вашингтоне победа также за демократкой, а это еще 12 голосов. Напомним, что для победы на президентских выборах в США кандидату нужно заручиться поддержкой 270 выборщиков. Только что приходит свежая информация – Трамп победил в Северной Каролине.
Голоса выборщиков снова меняются, и у республиканца их уже 216, у Хиллари – 197. Напомним, что Барак Обама обратился с речью к американским гражданам и призвал их к укреплению национального единства, вне зависимости от исхода этих выборов. По его словам, гонка была очень напряженной.
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