валюта
СпецтемаДосрочные выборы в США: известен победитель

Большинство голосов выборщиков – у Дональда Трампа

Большинство голосов выборщиков – у Дональда Трампа
Финансовый мир уже не сомневается в том, что на выборах в США победу одерживает Дональд Трамп, передает replyua.net. Последние два часа нефтяные котировки стремительно падают, и финансисты давали такой прогноз в случае победы Трампа – они уверяли, что республиканец временно обрушит цены на черное золото, но через несколько дней после выборов внебиржевые индексы начнут повышаться. Уже подсчитаны предварительные голоса выборщиков.

В итоге у Трампа целых 167 голосов, у Клинтон – только 109. Предварительные итоги выборов шокировали даже Барака Обаму, который обратился к народу с просьбой не паниковать, и заверил, что в любом случае США останутся великой державой. Приходят данные из Айдахо – несмотря на то, что в этом штате всего 4 выборщика, у Трампа максимальное преимущество: за демократку проголосовали лишь 10 процентов избирателей, за республиканца – рекордный 81 процент.

Также миллиардер побеждает в самом важном штате для республиканцев – Огайо. За всю историю выборов ни один республиканец не одержал победу, если не выиграл в этом штате. Только что пришла информация, что Трамп победил во Флориде, а это значит, что у него еще 29 голосов выборщиков. Также республиканец лидирует в Северной Каролине.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Досрочные выборы в США: известен победитель
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
08 ноя 2016
20698

Супрун: онкобольницы Украины перейдут на полное самофинансирование

Украинские больницы, где проходят лечение пациенты с онкологическими заболеваниями, переходят на самофинансирование, и они больше не смогут получать финансовую помощь от государства. Как информирует

08 ноя 2016
17545

У відповідь на риторику Порошенка Саакашвілі "відкрив таємницю" президента

Міхеїл Саакашвілі вважає, що спроба порівнювати його діяльність з іншими грузинами, які на сьогоднішній день займають посади державного рівня в Україні, - не дуже правильне рішення. Про це він заявив


Свежие новости

Большинство голосов выборщиков – у Дональда Трампа

Лидера на выборах в США нет, но у Трампа преимущество в ключевых Штатах

Обама сомневается в результатах выборов, но верит в величие США

У мережі обговорюють черговий публічний конфуз Путіна (відео)

Євродепутат пояснив чому затримується безвіз для України

В періодичній таблиці з’явились чотири нових елементи

«Пророчий острів» проголосував за Клінтон

РФ отримала новий пакет санкцій через агресію в Україні

Якщо сьогодні Клінтон виграє вибори, вже завтра почнеться серйозний аналіз політики щодо РФ – Макфол

Слабо віриться: російські ЗМІ повідомляють, що «Адмірал Кузнецов» найближчим часом завдасть удару по терористах

Пассажиры - премьера в Украине состоится 29 декабря

У Нью-Йорку знайшли труп російського дипломата

Год петуха 2017 и восточный гороскоп

Поклонська – агент СБУ – блогер дотепно висміяв колишнього «прокурора Криму» (відео)

Следующий бой Кличко может состояться только в мае

Саакашвили – одесским активистам: пусть эти шашлыки застрянут у вас в горле

Блогер розповів про чергову «велику перемогу» Путіна

Саакашвили назвал результаты своей работы «очень-очень скромными»

Порошенко назвал причину задержки безвиза Украина – ЕС

Блогер розповів про перспективи «зеленого коридору» для російських військ

 Новости за день