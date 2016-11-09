Большинство голосов выборщиков – у Дональда Трампа

Финансовый мир уже не сомневается в том, что на выборах в США победу одерживает Дональд Трамп, передает replyua.net. Последние два часа нефтяные котировки стремительно падают, и финансисты давали такой прогноз в случае победы Трампа – они уверяли, что республиканец временно обрушит цены на черное золото, но через несколько дней после выборов внебиржевые индексы начнут повышаться. Уже подсчитаны предварительные голоса выборщиков.
В итоге у Трампа целых 167 голосов, у Клинтон – только 109. Предварительные итоги выборов шокировали даже Барака Обаму, который обратился к народу с просьбой не паниковать, и заверил, что в любом случае США останутся великой державой. Приходят данные из Айдахо – несмотря на то, что в этом штате всего 4 выборщика, у Трампа максимальное преимущество: за демократку проголосовали лишь 10 процентов избирателей, за республиканца – рекордный 81 процент.
Также миллиардер побеждает в самом важном штате для республиканцев – Огайо. За всю историю выборов ни один республиканец не одержал победу, если не выиграл в этом штате. Только что пришла информация, что Трамп победил во Флориде, а это значит, что у него еще 29 голосов выборщиков. Также республиканец лидирует в Северной Каролине.
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