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Лидера на выборах в США нет, но у Трампа преимущество в ключевых Штатах

Лидера на выборах в США нет, но у Трампа преимущество в ключевых Штатах
Ни Хиллари Клинтон, ни Дональд Трамп не ложатся спать и очень внимательно следят за подсчетом голосов, информирует replyua.net. На этот час известно о том, что республиканец одерживает победу в самых важных штатах Америки – долгая борьба закончилась победой миллиардера в Огайо – самом спорном штате.

Исход выборов в Огайо не был ясен до последней минуты. Нужно отметить, что в истории США не было такого случая, чтобы кто-то из республиканцев победил на выборах, не одержав победу в Огайо, поэтому победа Трампа здесь – принципиальна для него. Интересные данные приходят из Висконсина и Миссури. Почти 62 процента избирателей поддержали республиканца в Миссури, а демократку – только 33 процента. В Висконсине за Трампа голосовали 56 процентов, за Клинтон - 44 процента.

Однако данные неокончательные, и на эту минуту обработано около тридцати процентов бюллетеней. Клинтон, между тем, побеждает в Нью-Мексико. А вот и неожиданная информация из штата Аризона – на выборах в Сенат там безоговорочную победу одерживает Джон Маккейн.
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