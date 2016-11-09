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Обама сомневается в результатах выборов, но верит в величие США

Обама сомневается в результатах выборов, но верит в величие США
Барак Обама выступил перед американцами после предварительного подсчета голосов, заявив, что эта президентская кампания была самой изнурительной.

Как сообщает replyua.net, несколько слов он написал и в Твиттере для Buzzfeed. «Помните, что независимо от того, что сейчас происходит, солнце всегда будет вставать утром, а Америка останется великой державой», отметил президент. Также глава США подчеркнул, что кампания между республиканцем Трампом и демократкой Клинтон стала самой изнурительной. «Демократия в США была резкой и громкой, и мы проходили через очень тяжелые выборы, и после них мы станем еще сильнее. Американцы должны объединиться, чтобы достичь общих целей, и не надо видеть друг в друге демократа или республиканца – мы представители одной нации, и мы – американцы», подчеркнул глава Белого дома.

Напомним, что пока и Клинтон, и Трамп имеют равные шансы на победу. Результаты голосования постоянно обновляются. Около часа назад никто не сомневался в победе Трампа, сейчас источники в США говорят о том, что по голосам выборщиков Клинтон может опередить республиканца.
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