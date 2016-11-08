валюта
СпецтемаПортников объяснил, почему ушел Саакашвили

«Пророчий острів» проголосував за Клінтон

«Пророчий острів» проголосував за Клінтон
ЗМІ продовжують уважно слідкувати за ходом голосування на виборах президента Сполучених Штатів Америки. Зараз увагу преси привернули результати голосування на розташованому на заході Тихого океану острові Гуам, - про це інформує replyua.net з посиланням на матеріали, опубліковані порталом «Росбалт».

Так, вже було пораховано голоси, які відали кандидатам виборці, які проживають на острові Гуам. Цей острів є має статус так званої неінкорпорованої частини Сполучених Штатів, тому його мешканці мають громадянство США, але тут не організовано представництва до колегії виборщиків. Тобто, гуамці мають право голосувати на виборах, проте їх голоси не враховуються в остаточний результат. Тим не менш, територія цікава тим, що його жителі з 1980 року щоразу безпомилково визначають майбутнього господаря Білого Дому.

На голосування, яке відбулось на острові сьогодні, восьмого листопада 2016 року, з'явились тридцять дві тисячі осіб. Підрахунок голосів показав такі результати: кандидат від республіканців Дональд Трамп здобув трохи більше двадцяти чотирьох відсотків голосів, тоді як демократа Гіларі Клінтон підтримали понад сімдесят один з половиною відсотків виборців.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Досрочные выборы в США: известен победитель
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
08 ноя 2016
18255

Супрун: онкобольницы Украины перейдут на полное самофинансирование

Украинские больницы, где проходят лечение пациенты с онкологическими заболеваниями, переходят на самофинансирование, и они больше не смогут получать финансовую помощь от государства. Как информирует

08 ноя 2016
15289

У відповідь на риторику Порошенка Саакашвілі "відкрив таємницю" президента

Міхеїл Саакашвілі вважає, що спроба порівнювати його діяльність з іншими грузинами, які на сьогоднішній день займають посади державного рівня в Україні, - не дуже правильне рішення. Про це він заявив


Свежие новости

Євродепутат пояснив чому затримується безвіз для України

В періодичній таблиці з’явились чотири нових елементи

«Пророчий острів» проголосував за Клінтон

РФ отримала новий пакет санкцій через агресію в Україні

Якщо сьогодні Клінтон виграє вибори, вже завтра почнеться серйозний аналіз політики щодо РФ – Макфол

Слабо віриться: російські ЗМІ повідомляють, що «Адмірал Кузнецов» найближчим часом завдасть удару по терористах

Пассажиры - премьера в Украине состоится 29 декабря

У Нью-Йорку знайшли труп російського дипломата

Год петуха 2017 и восточный гороскоп

Поклонська – агент СБУ – блогер дотепно висміяв колишнього «прокурора Криму» (відео)

Следующий бой Кличко может состояться только в мае

Саакашвили – одесским активистам: пусть эти шашлыки застрянут у вас в горле

Блогер розповів про чергову «велику перемогу» Путіна

Саакашвили назвал результаты своей работы «очень-очень скромными»

Порошенко назвал причину задержки безвиза Украина – ЕС

Блогер розповів про перспективи «зеленого коридору» для російських військ

Олешко: нам могут преподносить неверную информацию о Трампе

Досрочные выборы в США: известен победитель

Казанський: «голий король» Захарченко

Kia Picanto - экономный маленький автомобиль

 Новости за день