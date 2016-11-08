«Пророчий острів» проголосував за Клінтон

ЗМІ продовжують уважно слідкувати за ходом голосування на виборах президента Сполучених Штатів Америки. Зараз увагу преси привернули результати голосування на розташованому на заході Тихого океану острові Гуам, - про це інформує replyua.net з посиланням на матеріали, опубліковані порталом «Росбалт».
Так, вже було пораховано голоси, які відали кандидатам виборці, які проживають на острові Гуам. Цей острів є має статус так званої неінкорпорованої частини Сполучених Штатів, тому його мешканці мають громадянство США, але тут не організовано представництва до колегії виборщиків. Тобто, гуамці мають право голосувати на виборах, проте їх голоси не враховуються в остаточний результат. Тим не менш, територія цікава тим, що його жителі з 1980 року щоразу безпомилково визначають майбутнього господаря Білого Дому.
На голосування, яке відбулось на острові сьогодні, восьмого листопада 2016 року, з'явились тридцять дві тисячі осіб. Підрахунок голосів показав такі результати: кандидат від республіканців Дональд Трамп здобув трохи більше двадцяти чотирьох відсотків голосів, тоді як демократа Гіларі Клінтон підтримали понад сімдесят один з половиною відсотків виборців.
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