Олешко: нам могут преподносить неверную информацию о Трампе

На своей странице в Фейсбуке блогер Мирослав Олешко пишет о том, что нам часто преподносят только негативную информацию о Дональде Трампе, говоря о том, что он будет плохим президентом, но на самом деле это может быть совершенно не так, информирует replyua.net.
По словам Олешко, Борис Джонсон, будучи еще «не раскрученным» политиком, тоже восхвалял Путина и одобрял практически все его действия, однако, получив должность министра иностранных дел Великобритании, он начал делать совершенно другие заявления. Блогер привел в пример несколько высказываний Джонсона, который после того, как стал главой МИДа, неожиданно для всех оказался вполне адекватным политиком, выступающим только с антириторикой в адрес России. Джонсон даже однажды заявил Путину, что боится, что в суши найдет полоний.
Олешко отмечает, что он не является поклонником ни Трампа, ни Клинтон, и даже не хочет, чтобы кто-то из них был президентом, но не исключено, что предвыборные речи Клинтон могут быть противоположностью того, что она будет делать в кресле президента США.
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