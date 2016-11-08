Досрочные выборы в США: известен победитель

Американские СМИ сообщают о том, что стали известны предварительные итоги досрочных выборов в США, информирует replyua.net. Согласно последним данным, в большинстве штатов лидирует Клинтон. Трамп заручился поддержкой избирателей в Пенсильвании, а за Клинтон проголосовали большинство американцев в Висконсине, Неваде, Колорадо, Огайо и Флориде.
В одном из самых спорных штатов, во Флориде, за Трампа досрочно проголосовали 1,67 миллионов человек, за Клинтон – 1,78 миллионов. В Неваде демократка опередила республиканца на 33 тысячи голосов, в Огайо – на 53 тысячи, однако эксперты отмечают, что выводы делать рано, поскольку речь идет лишь о досрочных выборах. В Пенсильвании Трампа поддержали 99 тысяч американцев, Хиллари Клинтон – 85 тысяч человек.
Также источники в США отмечают, что голоса на досрочных выборах еще не до конца подсчитаны, и в тех штатах, где отрывы кандидатов незначительные, итоги голосования могут еще поменяться. Напомним, что эксперты прогнозируют самую высокую явку избирателей на этих выборах, начиная с 1968 года, когда выбирали Никсона. Явка может перевалить за 60 процентов.
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