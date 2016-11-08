Журналист: американцы должны голосовать не за Клинтон, а против Трампа

В своей колонке на Вашингтон Пост известный журналист Фарид Закария пишет о том, почему американцы должны отдать свои голоса за Хиллари Клинтон, информирует replyua.net со ссылкой на Новое время.
По словам журналиста, некоторые обвиняли его в том, что он ведет антитрамповскую кампанию, поскольку у Клинтон тоже много недостатков. «Я не фанат демократов, и приехал в США, когда страной руководил Рейган. Я часто поддерживал многих республиканцев – в том числе Ромни и Маккейна, и это действительно достойные люди, чего нельзя сказать о Трампе. Трамп – вульгарный мошенник, и его слова расходятся с делами. Он является настоящим расистом, и, когда он занимался бизнесом, то часто попадал под суд из-за того, что отказывался продавать жилье темнокожим американцам», пишет Закария.
По его мнению, и у Клинтон множество недостатков, однако в случае ее президентства ничего страшного происходить не будет, уверен журналист. «Трамп предложил запретить всем мусульманам въезжать в США, а также озвучивал страшную мысль о том, чтобы убивать семьи террористов. Мы не раз от него слышали, что он посадит Клинтон в тюрьму, если станет президентом», отмечает журналист.
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