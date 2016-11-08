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В Нью-Гэмпшире Трамп опережает Клинтон на 12 процентов

В Нью-Гэмпшире Трамп опережает Клинтон на 12 процентов
Телеканал USA Today информирует о том, что на президентских выборах в штате Нью-Гэмпшир уверенно лидирует Дональд Трамп, который опередил Клинтон уже на 12 процентов, передает replyua.net.

Такие данные телеканал собрал в трех населенных пунктах, где проголосовали все избиратели. Речь идет о таких небольших населенных пунктах, как Хартс Локейшн, Диксвилл-Нотч и Миллсфилд. Примечательно и то, что в этих населенных пунктах голосовали по-разному, однако миллиардер заручился поддержкой 32 избирателей, а Хиллари Клинтон – 25 американцев. В итоге открыв составил 12 процентов. За других кандидатов в этих населенных пунктах никто не проголосовал. На телеканале подчеркнули, что на эту минуту у Трампа 56 процентов голосов в Нью-Гэмпшире, у Клинтон – почти 44 процента.

Нужно отметить, что эксперты относят Нью-Гэмпшир к так называемым неопределившимся штатам, и это только начало голосования. Через пару часов рейтинги кандидатов могут резко измениться, и у Клинтон даже может появиться «перевес». Также спорным штатом считается Флорида, и там голоса выборщиков могут сыграть решающую роль.

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