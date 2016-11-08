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У Трампа заявили, что он одержал победу в Нью-Гэмпшире

У Трампа заявили, что он одержал победу в Нью-Гэмпшире
Все мировые СМИ заявляют о том, что Хиллари Клинтон лидирует не только в Нью-Гэмпшире, но и в других штатах, однако в штабе Трампа утверждают, что в Нью-Гэмпшире победу одержал именно он, передает replyua.net.

Официальную эту информацию никто еще не подтвердил, и несколько минут назад в официальном аккаунте штаба республиканца в Твиттере появилось сообщение о том, что миллиардер получил уже 32 голоса, а Клинтон только 25. Нужно отметить и то, что в штабе могли просто солгать и сделать это специально, чтобы продемонстрировать жителям остальных штатов, что американцы отдают предпочтение республиканцу. Напомним, что, согласно результатам последних опросов, проведенных за пару дней перед выборами, в большинстве штатов лидирует Хиллари Клинтон, и общий отрыв от Трампа составляет, как минимум три процента.

Некоторые телеканалы и социологические компании отдают Клинтон даже на 4 и 5 процентов больше общих голосов. Выборы в США начались в штате Нью-Гэмпшир, жители которого первыми голосуют, начиная с 1960 года.

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