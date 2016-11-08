Орешкин дал свою оценку начавшимся выборам в США

Число неопределившихся штатов начало уменьшаться, а за несколько часов до начала выборов эксперты заявили о том, что Клинтон заручилась максимальной поддержкой. Как передает replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет Дмитрий Орешкин.
По его словам, уже давно известно, как проголосуют жители нескольких штатов: за Трампа голоса отдадут в Юте, Луизиане, Арканзасе и Техасе, за Клинтон – в Мэриленде, Вашингтоне, Нью-Йорке и Калифорнии. «За день до выборов появились рейтинги Трампа и Клинтон в некоторых штатах. К примеру, Клинтон идет на опережение в Иллинойсе – на 12 процентов, в Нью-Джерси – на 13 процентов, в Нью-Йорке – на 21 процент, в Массачусетсе – на 30 процентов, а в Мэриленде – на 33 процента. Также голоса от выборщиков Клинтон стопроцентно получит и в Вермонте, и в Калифорнии, и в Вашингтоне, и в Делавэре», пишет Орешкин.
Впрочем, политолог не спешит поздравлять Клинтон и считает, что за несколько часов многое может измениться. По его словам, когда речь идет об общей разнице всего в три процента, этого может хватить, чтобы картина полностью изменилась.
Горячая тема: Портников объяснил, почему ушел Саакашвили
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter