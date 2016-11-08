Reuters дает прогноз по результатам выборов

Выборы в США уже начались, и первыми проголосовали жители крошечной деревушки в Нью-Гэмпшире, и большинство голосов отдано за Клинтон, информирует replyua.net.
Однако нужно отметить, что голоса шести избирателей в деревне не могут стать общим показателем, хотя агентство Reuters уже досрочно объявило победителя президентских выборов – с вероятностью в 90 процентов победу одержит Хиллари Клинтон. По словам журналистов агентства, свой прогноз они составили на основе результатов нескольких свежих опросов в США. По их подсчетам, за Клинтон проголосуют не меньше 45 процентов избирателей, а за Трампа – 42 процента, и Клинтон одержит победу с небольшим перевесом. Также в агентстве уже «распределили» голоса выборщиков –Трамп получит только 235 голосов выборщиков, а за Клинтон проголосуют 303 выборщика.
Отметим, что для победы на выборах кандидат должен получить голоса 270 выборщиков. В агентстве подчеркнули, что такие прогнозы могут иметь лишь минимальную погрешность, поскольку только в нескольких штатах у кандидатов примерно одинаковое число голосов. О результатах выборов мы узнаем уже через несколько часов.
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