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В США зарегистрировано самое необычное сообщество за всю историю президентских выборов

В США зарегистрировано самое необычное сообщество за всю историю президентских выборов
Как сообщает replyua.net со ссылкой на ВВС, во время предвыборной кампании в США 2016 года в штатах появилось самое необычное сообщество избирателей за всю историю президентских выборов в стране – все его участники являются женщинами, возраст которых более 96 лет.

СМИ сообщает, что 8 ноября миллионы американок сделаю то, что женщины сделать в США ранее никогда не могли за всю историю выборов – проголосуют за кандидата в президенты США, являющегося женщиной. Некоторым из этих женщин уже 96 лет. В связи с этим, в США был создан специальный сайт и сообщество в социальной сети Facebook, участниками которого являются лишь женщины, возраст которых превышает 96 лет.

Независимо от того, победит ли Хиллари Клинтон на выборах, участницы сообщества «Я ждала 96 лет» заявляют, что сам факт того, что они могут голосовать на этих выборах за женщину – это уже достижение. Каждая из них родилась в США до 1920 года, а в то время американские гражданки даже не имели права голоса. Некоторые из участниц сообщество настолько стары, что даже помнят женщин-активисток, боровшихся за внесение 19-й поправки к Конституции США, позволившей женщинам участвовать в выборах.

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