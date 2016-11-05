Киселев: утром 9 ноября мы все узнаем, а пока только наши догадки

После пробуждения 9 ноября весь мир наконец узнает, кто же стал новым президентом США, а пока до выборов остается всего несколько дней, можно поразмышлять над тем, кому все-таки светит кресло в Овальном кабинете. Как передает replyua.net, об этом на Новом Времени пишет Евгений Киселев. По словам российского журналиста, у него уже есть почти точный ответ – президентом США станет демократка, если не случится чего-то сверх неожиданного, и оно должно быть намного серьезнее, чем обвинения в государственной измене и заявления Коми о том, что ФБР начинает новое расследование.
«Провокация директора ФБР – это маленький эпизод, который трагедией для Клинтон обернуться не может, однако сторонники Трампа уже начали торжествовать. Нашлись и те, кто раскритиковал действия Коми, который нарушил «устав», гласящий, что в канун выборов нельзя предпринимать действий, которые могут повлиять на исход президентской гонки. Если я скажу о безусловном лидере в лице Клинтон, многие могут заявить, что есть результаты опросов, и, согласно им, Трамп уже успел обойти демократку. Я возражу – эти самые опросы вообще ничего не значат, их проводят десятки агентств и телеканалов чуть ли не каждый день, и результаты всегда разные. Канал АВС заявляет, что Трамп сократил отрыв до одного процента, а в тот же день другой канал, NBC, заявляет, что разрыв достиг семи процентов», пишет Киселев. По мнению журналиста, американская избирательная система – вещь очень сложная, и все эти опросы – полная чушь, поскольку не простые американцы, а выборщики скажут решающее слово.
«Система выборщиков в США довольна запутанная, но я вам объясню – их 538 человек, и все они есть в каждом штате, но распределены весьма неравномерно, поэтому именно от нескольких штатов зависит судьба кандидатов. В Калифорнии, где сорок миллионов населения, всего 55 выборщиков, в Монтане, где проживает миллион американцев, - три выборщика. После закрытия участков голоса будут подсчитываться по индивидуальной системе – то есть в каждом штате, и они суммироваться не будут. Если один кандидат опередит другого хотя бы на 0,1 процент, все выборщики отдадут ему свои голоса, и по-другому они поступить не могут. Пойдем простым путем – при победе в Техасе кандидату дают 38 голосов, в Нью-Йорке – 29, в Калифорнии – 55. Для общей победы в США кандидату нужно получить от выборщиков 270 голосов», поясняет Киселев.
Он отмечает, что даже, если произойдет так, что Трамп наберет на пять миллионов больше голосов, победить может Клинтон, если она обгонит его по голосам выборщиков. В свое время из-за такого подсчета выборы проиграл Альберт Гор, уступив Джорджу Бушу-младшему, поскольку за Буша голосовали выборщики, а Гор получил на миллион больше голосов избирателей.
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