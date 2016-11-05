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Новый рейтинг Трампа и Клинтон от Fox News

Новый рейтинг Трампа и Клинтон от Fox News
Многие агентства США приводят разные результаты опросов за три дня до президентских выборов, и большинство из них говорят о пятипроцентном преимуществе Хиллари Клинтон, однако сегодня телеканал Фокс Ньюз опубликовал результаты собственного исследования, передает replyua.net.

Согласно данным американского телеканала, Клинтон опережает Трампа всего на два пункта, и республиканец вплотную «подошел» к своей оппонентке. Результаты опроса были подсчитаны накануне, а сам опрос проводили с 1 по 3 ноября. В итоге Трамп набрал 43 процента голосов, а Клинтон – 45 процентов. Около десяти процентов американцев все еще не определились с тем, за кого нужно голосовать, и эксперты не сомневаются, что именно эти избиратели решат судьбу Дональда Трампа и Хиллари Клинтон.

Специалисты отмечают, что сторонники республиканцев всегда были активнее на выборах, нежели демократы, и Трамп как раз надеется на то, что оставшийся «сомневающийся» контингент пойдет и проголосует за него. Между тем, рейтинг Трампа возрастает в так называемых неопределившихся штатах, где популярность демократки и республиканца сейчас примерно одинаковая.

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