Дипломат: украинцы в США могут повлиять на результаты выборов

Мощная украинская диаспора в Соединенных Штатах, насчитывающая полтора миллиона граждан, может существенно повлиять на итоги президентских выборов. Как передает replyua.net, ссылаясь на Укринформ, такое заявление прозвучало от Валерия Чалого.
По словам украинского посла в США, речь идет об украинцах, которых в США больше полутора миллионов, и не секрет, что абсолютное большинство пойдет и проголосует за Хиллари Клинтон, и для обоих кандидатов очень важно мнение представителей различных диаспор, особенно в колеблющихся штатах, где у Трампа и Клинтон примерно одинаковый рейтинг. «Именно в колеблющихся штатах число украинцев самое большое, и они пойдут голосовать за Клинтон. В частности, только в Огайо проживают 60 тысяч выходцев из Украины, также решающую роль в выборах украинцы могут сыграть в таких штатах, как Пенсильвания и Флорида, и от этих штатов зависит исход выборов», заявил дипломат.
Чалый также отметил, что украинская диаспора сосредоточена в Вашингтоне, Орегоне и Калифорнии, и это важно для выборов в президенты США.
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