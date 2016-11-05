Трамп и Клинтон выступили с последними заявлениями в «неопределившихся» штатах

До выборов в США остается всего три дня, и накануне Клинтон и Трамп выступили перед жителями так называемых неопределившихся штатов, сообщает replyua.net со ссылкой на ВВС.
Эксперты отмечают, что оба кандидата уже перестали бороться за голоса среди сторонников других партий, и сейчас и республиканец, и демократка занимаются тем, что пытаются «уговорить» самых пассивных сторонников, которые не определились, стоит ли вообще идти на выборы. Оба кандидата 4 ноября выступили в двух «колеблющихся» штатах – Пенсильвании и Огайо, после чего Трамп также отправился и в Нью-Гэмпшир, и там сделал громкое заявление о том, что Клинтон намеревается увеличить в США число беженцев из Сирии. Трамп отметил, что в случае президентства Клинтон американцы столкнутся с радикализмом и терроризмом, которые проникнут даже в школы США.
Отметим, что, согласно результатам последних опросов, Трамп вплотную подобрался к Клинтон, а в некоторых штатах даже опережает ее. Не на руку демократке идет и вчерашнее заявление одного из влиятельных политиков, Маккола, который обвинил ее в госизмене.
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