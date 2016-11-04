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Невдала осінь для Samsung: тепер відкликають пральні машини

Невдала осінь для Samsung: тепер відкликають пральні машини
Здається, смуга невдач для компанії Samsung Electronics Co, яка розпочалась на початку осені, продовжується, - про це інформує replyua.net з посиланням на публікації видання «Лента.ру».

Сьогодні, четвертого листопада 2016 року, стало відомо про відкликання двох з половиною мільйонів пральних машин виробництва Samsung, які було продано на території Сполучених Штатів Америки. Комісія з безпеки товарів виявила у низці моделей недоліки конструкції: виявляється, під час прання верхні елементи можуть відділятись. Сама компанія Samsung вже отримала більше семисот заявок з приводу несправної техніки. У дев’яти випадках поломки призвели до травм, серед яких – перелом щелепи. Відкликано буде тридцять чотири моделі, в яких завантаження білизни відбувається зверху. Час випуску – з 2011 року по поточний. Крім того, компанія пропонує провести ремонт з виїздом додому до покупця, повернути непридатний товари або отримати знижку. Під ці заходи потрапляє виключно техніка, продана в Сполучених Штатах.

Нагадаємо, до цього повідомлялось про проблеми з телефонами Galaxy Note 7, зокрема, було зафіксовано низку випадків їх самозаймання та вибухів акумуляторів. Відтак Samsung припинив як продаж, так і виробництво цих телефонів.

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