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В Йорданії загинули американські солдати

В Йорданії загинули американські солдати
Кількість військовослужбовців збройних сил Сполучених штатів Америки, які загинули на території Йорданії, відповідно до останніх повідомлень, зросло до трьох, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Лента.ру».

Сьогодні, четвертого листопада 2016 року, речник Пентагону Пітер Кук зробив офіційну заяву, яка стосувалась інциденту із загибеллю американських військових. Так, за словами Кука, оборонне відомство США перебуває у скорботі разом із рідними солдатів і підтримує тісні зв’язки з урядом Йорданії для того, аби точно з’ясувати всі деталі трагічної події.

Раніше цього ж дня повідомлялось, що на території королівства Йорданія загинули американські солдати, які проходили службу у складі місії з підготовки місцевих сил. Сьогодні вони в’їхали до військової бази імені короля Фейсала на вантажівці, проігнорувавши попереджувальні знаки і вимоги зупинитись. Відтак зчинилась стрілянина, у якій загинули на місці двоє американців, третій військовослужбовець помер по дорозі в лікарню. Також було поранено одного йорданця. Причини інциденту і його деталі наразі невідомі і з’ясовуються спільною американсько-йорданською слідчою комісією.

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