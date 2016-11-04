WikiLeaks предсказал победу Клинтон на выборах

RT сообщает о том, что Джулиан Ассандж, главный редактор WikiLeaks, сегодня дал свой прогноз в отношении того, кто станет победителем президентской гонки в США. По его версии, максимальные шансы на победу только у представителя Демократической партии США – об этом передает replyua.net.
Ассандж обосновал свое мнение не достижениями и успешной предвыборной кампанией Хиллари Клинтон, а тем, что ее противник, Дональд Трамп, сам уничтожил свой рейтинг. По его словам, Трамп «оттолкнул от себя все самые крупные группы своего электората, за исключением, разве что, евангелистов». Владелец медиа ресурса добавил, что весь финансовый сектор экономики США, а также иностранные инвесторы поддерживают Клинтон, то же самое делают СМИ.
Напоминаем, что ранее Ассандж делал другие громкие заявления, которые могли повлиять на исход выборов в США. В частности, он говорил, что хакерские атаки на серверы демократов делает не Россия. Также он заявлял, что Клинтон в одном из своих писем, позднее размещенных на WikiLeaks, рассказывает о том, что ИГИЛ финансируется Саудовской Аравией и Катаром, в то время как во время пребывания на посту Госсекретаря США эти же страны делали крупные взносы в фонд Клинтонов.
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