валюта
СпецтемаПростые украинцы и депутаты требуют отстранить наркомана Добкина от работы в ВР – скандальное видео

Против Клинтон плетут новые интриги

Против Клинтон плетут новые интриги
На этот раз кандидата в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии обвинили в государственной измене. Как информирует replyua.net со ссылкой на американские источники, такое серьезное обвинение в адрес Хиллари Клинтон выдвинул Майкл Маккол, председатель комитета по внутренней безопасности палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов.

По словам Маккола, Хиллари Клинтон, находясь в должности госсекретаря США, совершила государственную измену, использовав личную электронную почту для пересылки секретной информации, касающейся ее службы. «Клинтон предоставила секретную информацию врагам Соединенных Штатов. Мне кажется, если вдуматься, речь может идти о государственной измене, а не об обычном преступлении или каком-либо нарушении», заявил глава комитета. С чем связано такое «неожиданное» заявление политика, непонятно.

Об использовании личной почты для служебной переписки было известно давно, но политик вспомнил об этом за четыре дня до выборов. Напомним, что американцы придут на избирательные участки 8 ноября. Пока в рейтингах лидирует Хиллари Клинтон, однако ее отрыв от Дональда Трампа стал минимальным в последние дни.

Горячая тема: Кінець ганебної ескадри: «Адмірала Кузнецова» вже тягнуть на буксирі
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
03 ноя 2016
19389

Кінець ганебної ескадри: «Адмірала Кузнецова» вже тягнуть на буксирі

Гучне і ганебне для збройних сил Російської Федерації плавання єдиного в російському флоті авіанесучого крейсера «Адмірал Кузнецов» здається, закінчилось, - про це replyua.net інформує з посиланням


Свежие новости

Порошенко так і не дійшов до ГПУ на допит

Националисты провели в Москве антипутинский марш, многих активистов задержали

СБУ каже, що Росія знову готувалася до дестабілізації в Україні

Против Клинтон плетут новые интриги

Партія "Наш край" хоче свою групу в Раді

Депутат Ляшко не знает, откуда столько денег у однопартийцев

В крымских школах введут уроки военной подготовки

Клінтон знову випереджає республіканця - опитування

Керівник НАБУ: На мого заступника тиснуть

Береза: как можно что-то принять, когда в зале ВР 45 нардепов?

Сотник: уже к весне или осени 2017-го Путин может «внезапно устать»

ВРУ хоче чіткого рішення від СБУ щодо сепаратистських висловлювань Додона

Названо самое процветающее и идеальное для жизни государство

Новини з зони АТО за минулу добу (03.11.16). Війна з агресором продовжує забирати життя

В Украине наметился новый стремительный рост цен на овощи

Москвичу дали один год колонии поселения за картинку с Александром Пушкиным

Пионтковский: Трамп прочно подсел на крючок Кремля

Лещенко просить НАЗК перевірити "будинок в Іспанії" Порошенка

Поклонская сделала непростительную ошибку, раскритиковав Ленина

Гонтарева замахнулась на многомиллиардные транши от МВФ

 Новости за день