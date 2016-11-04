Против Клинтон плетут новые интриги

На этот раз кандидата в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии обвинили в государственной измене. Как информирует replyua.net со ссылкой на американские источники, такое серьезное обвинение в адрес Хиллари Клинтон выдвинул Майкл Маккол, председатель комитета по внутренней безопасности палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов.
По словам Маккола, Хиллари Клинтон, находясь в должности госсекретаря США, совершила государственную измену, использовав личную электронную почту для пересылки секретной информации, касающейся ее службы. «Клинтон предоставила секретную информацию врагам Соединенных Штатов. Мне кажется, если вдуматься, речь может идти о государственной измене, а не об обычном преступлении или каком-либо нарушении», заявил глава комитета. С чем связано такое «неожиданное» заявление политика, непонятно.
Об использовании личной почты для служебной переписки было известно давно, но политик вспомнил об этом за четыре дня до выборов. Напомним, что американцы придут на избирательные участки 8 ноября. Пока в рейтингах лидирует Хиллари Клинтон, однако ее отрыв от Дональда Трампа стал минимальным в последние дни.
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