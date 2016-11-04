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Клінтон знову випереджає республіканця - опитування

Клінтон знову випереджає республіканця - опитування
У передвиборній гонці кандидатів у президенти Сполучених Штатів знову в лідери вирвалась представник Демократичної партії Хілларі Клінтон, випереджаючи свого основного опонента, республіканця Дональда Трампа всього на кілька позицій. Як інформує replyua.net, про це можна дізнатися з результатів соціального опитування, проведеного Washington Post/ABC News, які ще 1-го листопада показували перевагу «скандального коханця».

Згідно з результатів опитування, якщо провести вибори прямо зараз, Гілларі Клінтон стане новим президентом США в результатом 47% голосів виборців. Трамп програє з результатом 44%. Не зважаючи на те, що за статистикою результати Клінтон не є дуже суттєвими, проте це її особистий «рекорд» за останні кілька днів, після відновлення розслідування ФБР щодо її електронної пошти, використовуючи яку Клінтон передавала секретну інформацію, ставлячи під ризик безпеку держави.

Варто згадати, що за результатами попереднього опитування, республіканець Дональд Трамп випереджав свого конкурента на пост президента США на 1%. Це був перший відрив Трампа за кілька місяців політичної гонки, зважаючи на всі скандали навколо його передвиборної кампанії.

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