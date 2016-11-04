Пионтковский: Трамп прочно подсел на крючок Кремля

Не исключено, что Дональд Трамп уже прочно сидит на крючке у Кремля, и все его заявления о том, какую политику он будет вести в должности президента, полностью отражают желания Путина. Как передает replyua.net, об этом Андрей Пионтковский рассказал «Обозревателю».
По словам российского политолога, слова Трампа – это желания Путина, и все уже много раз слышали о разрушении НАТО и о признании аннексии Крыма. Политолог подчеркнул, что раньше думал о том, что такие высказывания миллиардера являются следствием манипуляций Манафорта и Пейджа, его любимых советников и агентов Кремля, которые активно продвигали пропаганду о том, что миру нужно объединиться с Путиным, чтобы противостоять ИГИЛ. «Трамп казался мне идиотом, который попал под влияние, но ведь помощников уже убрали, а Трамп еще более активно ведет эту риторику, однако делает это только себе во вред, поскольку эти тезисы больше не пользуются популярностью», отметил Пионтковский.
Также политолог не исключает, что Трамп давно взаимодействует с Кремлем, и он неоднократно бывал на конкурсах красоты в РФ, поэтому боится видеосенсаций, которые могли подготовить спецслужбы России.
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