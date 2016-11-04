Историк: самая плохая картина для Клинтон

Известный историк Александр Флинт в блоге на Обозревателе сообщает о том, что скоро выборы в США, и он сгенерировал самую «трагическую» возможную картину для Хиллари Клинтон, информирует replyua.net. По словам Флинта, последние расследования и разоблачения практически никак не повлияли на рейтинг демократки, и эти новости могут только сотрясать глупых сторонников Трампа.
«Не стоит паниковать раньше времени. У Клинтон, в отличие от Трампа, множество путей, чтобы достичь вершины, и на Трампа наступают разными способами, кроме того, демократка имеет мощную поддержку в собственной партии, а новость об электронной почте устарела дней на пять, и теперь просто нужно отдышаться и подождать пару дней», уверен историк. Также он приводит статистику по американским штатам: в Аризоне Трампа на полтора процента обгоняет Клинтон, в Колорадо у Клинтон абсолютное преимущество, и там за нее пойдут голосовать испанцы.
"Во Флориде Трамп смог оторваться от демократки на полпроцента, но это только благодаря слишком активным сторонникам. В выборы пока не включилась община евреев во Флориде, также не подключился юг, нужно вспомнить и о кубинцах, и об испанцах, поэтому все решится 8 числа. В Джорджии у Трампа поддержка на 4 процента больше, но этот штат не так уже и важен, поэтому Клинтон волноваться нечего. А вот Айова станет самым интересным штатом на предстоящих выборах, и на него большую ставку делает демократка. Здесь Трамп обходит Клинтон на полтора процента», пишет Флинт. Эксперт отмечает, что в Мейне Клинтон опережает на шесть процентов, и здесь можно не волноваться, также, как и в Мичигане, где отрыв Клинтон достигает семи процентов.
Далее историк приводит статистику и по некоторым другим американским штатам и отмечает, что на новостях всегда делали бизнес, поэтому нормальные люди не смотрят истеричные новости и не читают российскую прессу, а лишь спокойно изучают все цифры и анализируют, что у Трампа практически нет никаких козырей, и он уже не сможет исправить ситуацию.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter